SAN CATALDO. La Giunta Municipale, dopo aver deliberato la soppressione della dirigenza, modificando così il regolamento approvato nel 2006, oggi ha attribuito le relative posizioni organizzative ai dipendenti (nella foto). In precedenza, con le modifiche previste nell’ordinamento interno dell’organizzazione degli uffici le ripartizioni “Servizi al Cittadino”, “Servizi Finanziari” e “Governo del Territorio” sono stati sostituiti dai settori, alla guida dei quali non vi sarà più un dirigente ma una posizione organizzativa. La Giunta comunale ha avviato tale percorso per un duplice motivo: adeguare l’ordinamento interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi, che tra l’altro impongono una riduzione della spesa del personale; revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Organo di Vertice al fine di renderla sempre più adeguata alle esigenze e agli obiettivi che nel tempo si sono definiti anche in base alle valutazioni effettuate e alle capacità nel frattempo acquisite dal personale dipendente. E proprio nella giornata di oggi il sindaco Giampiero Modaffari, alla presenza del Vice Sindaco Aldo Riggi, ha conferito la posizione organizzativa ai dipendenti responsabili dei vari settori dell’ente comunale.

