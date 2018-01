SAN CATALDO. Nuovo ingresso di tre nuovi componenti nella Confraternita del Ss. Sacramento. I tre nuovi membri sono i coniugi Giuseppe e Cettina Vancheri e Giuseppe Spinello che hanno voluto entrare a far parte della storica confraternita che attualmente è presieduta dal sig. Carmelo Calogero Randazzo. I tre nuovi componenti sono stati accolti con gioia non solo dall’arciprete don Biagio Biancheri, ma anche dagli altri componenti della confraternita con i quali si impegneranno a portare avanti con fede e devozione tutte le finalità per le quali è stata creata.

Correlati