SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, dopo aver recentemente partecipato al bando del Coni per il finanziamento di proposte di intervento per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi con il progetto definitivo afferente ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dello stadio Comunale Valentino Mazzola” depositato dal sindaco Giampiero Modaffari e dall’assessore Angelo La Rosa che l’hanno predisposto in qualità di tecnici. E siccome l’amministrazione comunale intende partecipare all’avviso, s’è reso necessario nominare il Responsabile unico del procedimento da individuare nell’ambito del personale tecnico del Comune. Il responsabile unico del procedimento è stato individuato nella persona dell’ing. Liborio José Grillo, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico in dotazione presso la 3^ Ripartizione “Governo del Territorio e Suap”. Inoltre, è stato deciso di integrare la struttura comunale con l’utilizzo dell’Arch. Luigi Salvatore Lauricella al fine di procedere , di concerto con il Rup, alla verifica e validazione del progetto.

