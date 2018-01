SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, relativamente all’organizzazione degli uffici, ha avviato un percorso finalizzato ad adeguare l’ordinamento interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi che tra l’altro impongono una riduzione della spesa di personale. Inoltre ha anche imposto una revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Organo di Vertice al fine di renderli sempre più adeguati alle esigenze e agli obiettivi che nel tempo si sono definiti anche in base alle valutazioni effettuate e alle capacità nel frattempo acquisite dal personale dipendente. Tale adeguamento del Regolamento di Organizzazione è stato attuato anche in considerazione del collocamento in pensione dell’unica figura dirigenziale a tempo indeterminato. Per questa ragione, la Giunta ha modificato il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato nel 2006. La modifica prevede che “la struttura organizzativa è articolata in settori, servizi e uffici”. Ragion per cui, in tutti gli articoli del regolamento in cui comparirà l’espressione “ ripartizione”, in realtà s’intenderà “ settore”. E’ stato abrogato l’ art 24. All’articolo 25 comma 1 è previsto che ” Alla direzione di ciascun settore è preposta la posizione organizzativa”. Per questo tutti i compiti prima attribuiti ai dirigenti, diventano esigibili dalle Posizioni Organizzative perché apicali nell’Ente. Viene abrogato inoltre l’art. 25 bis. Le modifiche al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comporterà pertanto, con successivo atto, la modifica dell’organigramma e la rideterminazione della nuova dotazione organica.

Correlati