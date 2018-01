SAN CATALDO. Torna a riunirsi l’assemblea del MoVimento 5 Stelle di San Cataldo. La riunione è in programma per la giornata di giovedì 11 gennaio alle ore 20 presso il Punto di Incontro di via Trieste 18. La riunione è aperta a tutta la Cittadinanza. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di idee per una San Cataldo migliore, è stato sottolineato nell’invito che, tramite web, è stato proposto alla cittadinanza dal Movimento 5 Stelle sancataldese che, in questo modo, conta di coinvolgere quanto più possibile i cittadini in modo che possano confrontarsi in maniera proficua e partecipativa sui problemi locali e sulla ricaduta di temi nazionali ed internazionali sulla realtà sancataldese.

