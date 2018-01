SAN CATALDO. Un incidente s’è verificato ieri pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele. Qui un pedone è stato investito da un’auto che, in quel momento, stava transitando lungo l’arteria viaria cittadina. Ancora da stabilire quella che è stata la dinamica dell’incidente. Il pedone investito è stato trasportato in ospedale anche se le sue condizioni non sembra che destassero particolari preoccupazioni.

