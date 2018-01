SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deciso di incrementare sino a 5 dodicesimi l’anticipazione di tesoreria. La legge infatti prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile; il Tesoriere, su richiesta dell’ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata. Il limite dei tre dodicesimi per l’anticipazione ammontava a 3.834.955,11 euro. Tuttavia, la legge stabilisce anche che c’è per le amministrazioni la possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti. La Giunta Modaffari ha ritenuto di doversi avvalere di questo incremento. Pertanto, considerato il limite dei 5 dodicesimi, per l’anno 2018 il limite massimo per l’anticipazione di tesoreria ammonterà a 6.391.591,85 euro.

