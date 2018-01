SAN CATALDO. Un cane meticcio è morto, probabilmente per avvelenamento, in via Gabara. Qui è stato ritrovato senza vita un cane di piccola taglia. Sul posto sono intervenute le guardie zoofile della Lida di San Cataldo che, oltre a stilare una relazione di servizio e avviare la procedura di rimozione del cane, hanno invitato i cittadini a segnalare la presenza di eventuali esche. In precedenza, le stesse Guardie eco-Zoofile della Lida di San Cataldo, nelle vicinanze del rifornimento di benzina nella zona Belvedere, avevano scoperto, grazie alla segnalazione di un cittadino, alcune pizze preparate a casa con polpette sospette. Sul posto s’è portata una pattuglia di guardie zoofile e la polizia municipale che hanno sequestrato le pizze per comprendere se siano state o meno avvelenate.

