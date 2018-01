SAN CATALDO. Il consiglio comunale in programma nella giornata di domani 16 gennaio proporrà ancora una volta quella che il Movimento 5 Stelle sancataldese ha ribattezzato “Operazione M5S Fiato sul Collo Consiglio Comunale”. Anche stavolta il locale M5S ha invitato i cittadini a recarsi in gran numero in consiglio comunale ad assistere ai lavori consiliari. In particolare è stato ricordato ai cittadini: <L’esperienza “Fiato sul collo” è speciale; entri nell’aula in cui si tiene il Consiglio Comunale e ricordi a te stesso che è il TUO Consiglio Comunale; ricordi a te stesso che quel Consiglio Comunale dovrebbe rappresentare ogni cittadino; ricordi a te stesso che non puoi stare fermo a guardare che le pareti di quell’aula si trasformino in barriere che separano la città dal proprio Consiglio Comunale. Ricordati senza partecipazione non può esistere il cambiamento; diventate protagonisti del Cambiamento!!!>. Domani, per altro, saranno ben 36 i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che è stato convocato in prima seduta per le ore 19, per cui i Cinque stelle sancataldesi chiedono ai cittadini di farsi promotori, con la loro presenza, di un controllo su quella che è l’attività che viene svolta dai consiglieri comunali nella massima assise civica sancataldese.

Correlati