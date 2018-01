SAN CATALDO. E’ davvero imperdibile l’appuntamento del prossimo 27 gennaio alle 20,30 con “I promessi Sposi”, commedia brillante in 3 atti che proporrà sulla scena l’associazione Convivium. La commedia si svolgerà nel Cine Teatro Marconi e proporrà un’opera che è stata scritta e diretta da Michele Sberna. Una commedia in dialetto sancataldese che è destinata a riportare il pubblico indietro nel tempo, in una San Cataldo di tanto tempo fa nella quale c’erano usi e costumi che sarà possibile riscoprire assieme all’atmosfera tipica del tempo. Insomma un autentico ritorno al tempo che fu di una San Cataldo antica il cui fascino promanerà dai dialoghi della commedia medesima. I personaggi saranno quelli dei Promessi sposi di manzoniana memoria, e cioè Don Abbondio, Don Rodrigo, Renzo e Lucia per una serata davvero unica nel suo genere destinata a far registrare il pubblico delle grandi occasioni.

