SAN CATALDO. Il 19 gennaio ricorre la 104^ Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato. In questa occasione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giampiero Modaffari ha deciso di commemorare al meglio questa data con una cerimonia che coinvolgerà anche le scuole cittadine. In particolare, l’appuntamento – raduno è alle ore 9 all’ingresso del cimitero comunale vicino la tomba dei tre migranti morti nel Mare Mediterraneo nel corso di un naufragio e che sono stati seppelliti proprio nel cimitero sancataldese. Nella circostanza è previsto l’omaggio floreale alla tomba dei tre migranti da parte degli alunni delle scuole cittadine “Livatino”, Juvara”, “Balsamo”, “Carducci”, 1° e 2° Circolo didattico. Prevista anche la partecipazione dei migranti ospiti in città dei centri di accoglienza per un evento dall’alto valore in termini di solidarietà verso le persone che fuggono da guerre e violenze per cercare un futuro migliore.

