SAN CATALDO. In vista dell’epifania, gli organizzatori del presepe vivente di contrada Gabara stanno proponendo per il gran finale un autentico evento. In questo senso, per il prossimo 6 gennaio alle 17,30 è in programma il corteo storico dopo di che alle 18 ci sarà la rappresentazione della nascita di Gesù bambino e l’arrivo dei Re Magi. Seguirà poi la tradizionale visita del presepe a conclusione di un evento che ha già fatto registrare un gran numero di visitatori confermando il successo degli anni scorsi.

