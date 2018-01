SAN CATALDO. In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo l’ufficio elettorale comunale ha reso noti gli orari di apertura dello stesso. Ciò per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali ed altri adempimenti relativi alla presentazione di candidature. In particolare, per quanto riguarda gli orari, domenica 28 e lunedì 29 è previsto che l’ufficio elettorale comunale sarà aperto dalle 8 alle 20. Stessa cosa anche l’indomani, lunedì 29 gennaio giorno nel quale l’ufficio sarà pure aperto dalle 8 alle 20. Inoltre l’ufficio elettorale sarà aperto nei giorni del 25, 26 e 27 gennaio nelle ore pomeridiane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...