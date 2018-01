SAN CATALDO. Riprende l’attività dell’associazione Donatori di sangue AbZero di San Cataldo. Nel ricordare che il sangue è una risorsa importante per affrontare le emergenze che si presentano quotidianamente, l’associazione ha anche reso noto che è operativa tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 11.30 e domenica 28 gennaio presso l’ospedale “Raimondi”. Pertanto, chiunque intende donare sangue potrà farlo in queste date ed orari. Inoltre, per quanto riguarda il ritiro degli esami, è stato ribadito che gli esami andranno ritirati dopo le 11.30 in modo da non intralciare il lavoro del medico e far perdere il minor tempo possibile ai donatori. Il ritiro degli esami potrà avvenire dalle 11,30 alle 12, 30.

