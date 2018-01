SAN CATALDO. Il Movimento 5 Stelle di San Cataldo ha organizzato per domenica un gazebo in Piazza Papa Giovanni dalle 10 alle 13 per fare in modo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali sia percepito allo svolgimento di almeno il 75% del lavoro previsto. Il Movimento 5 Stelle locale chiede pertanto che il gettone di presenza sia attribuito ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli ma venga percepito solo allo svolgimento del 75% del lavoro o della trattazione dei punti dell’ordine del giorno previsti. <In diverse sedute dei Consigli Comunali – ha spiegato il M5S sancataldese – si è assistito alla scena di alcuni dei consiglieri che, dopo poco tempo dall’inizio dei lavori, lasciano la seduta, percependo comunque l’intero gettone. Il Movimento ritiene che non sia giusto che i consiglieri comunali possano percepire l’intero gettone anche per soli 30 minuti di presenza, sottolineando che l’importo del gettone, per alcuni padri di famiglia, rappresenta il frutto di una faticosa giornata di lavoro. Siamo consapevoli che abbandonare l’aula è uno strumento politico e un diritto di tutti i consiglieri, soprattutto di minoranza, che viene correttamente utilizzato anche per portare avanti una lotta politica ed è giusto che questo diritto venga tutelato ma, riteniamo, non si possa fare a spese della collettività. Le esigenze di equità, riduzione degli sprechi e contenimento dei costi della politica, non sono solo frutto delle idee politiche del Movimento, ma anche della volontà di una intera comunità, per questo motivo vogliamo che questa richiesta venga sostenuta dai Cittadini di San Cataldo e per tale motivo stiamo avviando una raccolta firme. Iniziativa già avviata lo scorso 17 dicembre nel gazebo collocato davanti al Comune. Una volta ultimata la raccolta, la petizione corredata da tutte le firme verrà consegnata all’Amministrazione. Il M5S ha invitato i cittadini che condividono questa idea a firmare e sostenere il Movimento.

