SAN CATALDO. Per la gara di serie D di domenica 14 gennaio tra la Sancataldese e l’Igea Virtus in programma nello stadio Valentino Mazzola con inizio alle ore 14,30 sono state previste alcune prescrizioni viarie. In particolare, è stato ritenuto opportuno modificare in via temporanea il piano viabile cittadino in alcune strade adiacenti il campo sportivo per assicurare i necessari servizi di ordine e sicurezza. Previsto il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore 12,30 alle ore 18,00 nelle seguenti strade : Via Principe Galletti ( tratto da inc. Via Pirandello/Toscana a – inc. Via Babaurra), consentendo la sosta ai veicoli della tifoseria ospite; Via Luigi Pirandello ( tratto da inc. Via Fogazzaro a inc. Via P. Galletti – lato che costeggia lo stadio-) Via Kennedy ( tratto da inc. Via Belvedere per i primi 100 mt.). il E’ i9noltre previsto dalla Pm anche il divieto di transito (eccetto veicoli di polizia e soccorso, con efficacia a partire dalle ore 13,00 o in base alle diverse prescrizioni dell’Autorità di P.S., fino a cessate esigenze ) in : – Via Principe Galletti ( tratto da inc. Via Meli/Eschilo a inc. Via Babaurra) e Via Lombardia. Inoltre, per garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica, sulla base delle indicazione impartite per motivi di ordine e sicurezza pubblica dal Questore di Caltanissetta, al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, per ragioni di sicurezza pubblica, è vietata ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all’esterno dello stadio “ V. Mazzola “, nel raggio di 500 metri, nonché al gestore del punto di ristoro sito all’interno dello stadio, durante lo svolgimento della partita di calcio tra “Sancataldese Calcio – Igea Virus Barcellona“ per la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa (dalle ore 12,30 alle ore 17,30) la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

