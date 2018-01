SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha disposto la liquidazione a favore dei lavoratori con il reddito minimo di inserimento che operano nei cantieri di servizio. Dunque arrivano buone notizie per i beneficiari del reddito minimo di inserimento che potranno ricevere la mensilità di dicembre 2017. In totale è stata disposta la liquidazione della somma di 15.655,06 euro di cui 14.428,63 euro per indennità lavoratori (mensilità Dicembre 2017) ed € 1.226,43 per IRAP. Complessivamente sono trenta i lavoratori che beneficiano del reddito minimo di inserimento lavorando nei cantieri di servizio.

Correlati