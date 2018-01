SAN CATALDO. La Giunta comunale ha disposto l’anticipazione di tesoreria. Si tratta di un provvedimento tecnico adottato al fine di consentire all’ente comunale di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata. L’amministrazione ha rilevato che, in forza delle attuali criticità di cassa, derivanti dall’andamento dei flussi finanziari del Comune, si rende necessario ed indifferibile provvedere all’adozione dell’anticipazione di cassa. Le entrate che nel corso dell’esercizio 2016 sono state accertate sono per il primo titolo 10.948.824,81 euro, per il secondo 3.257.405,20 euro, per il terzo titolo 1.133.590,33 euro per un totale di 15.339.820,34 euro. I tre dodicesimi per i quali è possibile chiedere l’anticipazione di tesoreria ammontano pertanto a 3.834.955,11 euro. La Giunta ha autorizzato il tesorerie comunale per l’esercizio finanziario 2018, a svincolare all’occorrenza i fondi depositati con vincolo di destinazione e ancora non utilizzati, per il pagamento di spese correnti indilazionabili e, comunque, per un importo complessivo non superiore ai tre dodicesimi delle entrate correnti dell’esercizio finanziario 2016. Il tesoriere comunale dovrà reintegrare le somme così prelevate dalla contabilità dei fondi vincolati con i prossimi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

