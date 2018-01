SAN CATALDO. Con l’inizio delle sacre Quarantore, anche in Chiesa Madre da oggi a mercoledì 10 gennaio, il Santissimo Sacramento è solennemente esposto per la pubblica adorazione del popolo di Dio (e così anche la domenica dalle ore 12 alle 16.30). Al mattino Santa Messa alle ore 9.30 e a seguire esposizione del Santissimo Sacramento. Alle ore 16.00 Ora Santa di adorazione comunitaria. Alle ore 17.00 Vespro e benedizione eucaristica. Per la cronaca, oggi alle 12 sono iniziate le sacre Quarantore. Ogni domenica di gennaio e domenica 4 febbraio, è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento in Chiesa Madre per l’adorazione silenziosa e personale fino alle ore 16.30 quando saranno cantati i Vespri della Domenica. Da lunedì 8 gennaio fino a martedì 13 febbraio, il Santissimo Sacramento sarà esposto solennemente nelle parrocchie e rettoria della Città iniziando dalla Chiesa Madre.

