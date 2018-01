SAN CATALDO. Creare un punto d’incontro culturale tra artisti americani e giovani compositori siciliani. E’ l’idea che ha espresso Riccardo Maira. Nei giorni scorsi il sindaco Giampiero Modaffari l’Assessore comunale al Turismo Aldo Riggi, l’Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Sberna e il Consigliere comunale Lino Pantano, hanno ricevuto a Palazzo delle Spighe il giovane musicista sancataldese Riccardo Maira, che da alcuni anni si divide tra Stati Uniti e Inghilterra per studiare direzione artistica e composizione. Agli amministratori locali, il pianista Maira ha così parlato del sogno di coinvolgere artisti americani in eventi che potrebbero svolgersi in Sicilia. Il giovane compositore da circa nove mesi vive a New York, dopo aver lasciato San Cataldo nel 2014 una volta conclusi gli studi al liceo delle Scienze umane “Manzoni” ed al conservatorio “Bellini” di Caltanissetta. Maira vorrebbe creare un punto d’incontro culturale tra artisti americani e giovani compositori siciliani; creare un circolo di promozione culturale. Nel corso dell’incontro, dunque, si è parlato di possibili progetti da sviluppare in Sicilia ed anche della possibilità di mettere in contatto i giovani sancataldesi impegnati in diversi campi in Italia ed all’estero. “La nostra Amministrazione cerca di valorizzare le eccellenze locali” – ha ribadito il sindaco Modaffari, che ha ricevuto da Maira le partiture di tre proprie opere di composizione musicale, che verranno donate alla Biblioteca comunale per essere soggette al prestito.

