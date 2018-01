SAN CATALDO. Nell’ambito della festa di Sant’Antonio è in programma un concerto in onore di Sant’Antonio Abate a cura del gruppo vocale “Angel Voice”. L’evento, particolarmente atteso dai fedeli, si svolgerà Sabato 20 gennaio dalle ore 17.45 nella Chiesa Sant’Antonio Abate (al Carmelo) ed è destinato a far registrare il pubblico delle grandi occasioni proprio per la qualità dei protagonisti e del programma che sarà proposto al suo interno.

