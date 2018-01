SAN CATALDO. La Giunta comunale ha deciso di autorizzare il Sindaco Giampiero Modaffari (nella foto) ad aderire alla richiesta di partenariato avanzata dal Dirigente Scolastico della scuola media statale “Carducci – Balsamo prof. Diblio Calogero, per un progetto alquanto interessante. Il percorso progettuale è denominato “Apri…AMO la Scuola” a valere sul P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di progetti intesi a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad implementare la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli alunni. L’amministrazione Modaffari ha dunque sottoscritto questo accordo di partenariato al fine di incentivare e sostenere questa iniziativa a favore delle politiche giovanili, rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione degli studenti. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, per cui, qualora il progetto dovesse essere finanziato, scuola media statale “Carducci – Balsamo e Comune si muoveranno in partenariato per mettere in atto le finalità del progetto stesso.

