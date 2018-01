SAN CATALDO. E’ stato chiuso il centro per minori di prima accoglienza di Via Piave. Il centro si trovava all’interno dell’immobile che ospitava l’Hotel Helios. Erano 23 gli ospiti del centro che sono stati trasferiti in altre strutture. “Problemi tecnici” sarebbero stati alla base della decisione da parte della coop di trasferire in altre sedi i 23 minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, i tredici dipendenti che lavoravano all’interno del centro di prima accoglienza sono stati licenziati. E’ invece ancora operativo il centro di accoglienza straordinaria di Via Mazzarello che, al momento, ospita 95 persone richiedenti protezione internazionale.

Correlati