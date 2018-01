SAN CATALDO. Toccante cerimonia stamani al cimitero comunale in occasione della 104^ Giornata mondiale dell’immigrato e del rifugiato. Il sindaco Giampiero Modaffari, assieme all’arciprete don Biagio Biancheri, al presidente del consiglio Roberta Naro, alle autorità militari e rappresentanti di associazioni, hanno reso omaggio alle tre vittime del tragico tentativo di sbarco a Lampedusa che sono stati seppelliti nel cimitero di San Cataldo. Erano presenti, oltre al baby sindaco e a numerosi alunni e docenti delle scuole cittadine, anche due immigrati che il sindaco ha inteso coinvolgere proficuamente nella cerimonia che è culminata nella preghiera, in un breve recital da parte di studenti, nell’omaggio floreale ai loculi dei tre migranti e nel sempre suggestivo silenzio di ordinanza. “San Cataldo si conferma città di accoglienza ed integrazione”, ha ribadito il primo cittadino che ha inteso lanciare un appello affinchè non venga dimenticato il sacrificio di questi uomini che cercavano un futuro migliore e che, invece, non ce l’hanno fatta ed ha fatto appello ai valori di integrazione e pacifica convivenza di popoli e culture per la pace.

Correlati