SAN CATALDO. La scalinata monumentale della Torre Civica è destinata quanto prima ad arricchirsi di una nuova importante opera d’arte. Valerio Ferrara (nella foto), infatti, ha avviato i lavori per l’installazione del secondo pannello, opera dell’artista Giuseppina Riggi. Sono stati calcolati perfettamente i punti nei quali il pannello dovrà essere collocato, dopo di che si provvederà alla sua installazione come già avvenuto in occasione del primo pannello. Un’opera d’arte, l’ennesima, destinata ad arricchire la scalinata monumentale della Torre civica sancataldese. Il 1^ pannello in terracotta dal titolo “Sulle Alture di Vassallaggi”, installato sul paramento murario della scalinata della Torre Civica è stato realizzato dagli artisti coniugi Calogero Barba e Giuseppina Riggi.

