SAN CATALDO. Un’auto, parcheggiata in viale della Rinascita, ha preso fuoco la notte scorsa. Si è trattato di una Chevrolet Captiva intestata ad un uomo di 50 anni incensurato. Erano le 3,30 circa quando le fiamme hanno avvolto l’auto. I vicini di casa immediatamente hanno dato l’allarme avvisando i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti. L’incendio ha anche coinvolto una Wolkswagen Golf che era parcheggiata accanto alla stessa Captiva che ha preso fuoco. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono anche loro prontamente intervenuti e, a quanto sembra, avrebbero ritrovato sul posto tracce di liquido infiammabile. Una presenza che non farebbe escludere una possibile pista dolosa per spiegare il rogo.

