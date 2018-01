SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha adottato l’atto di indirizzo per il servizio di fornitura di pasti in favore di n.10 soggetti in stato di bisogno e servizio complementare di doccia e lavaggio biancheria mediante affidamento diretto. Si tratta di un servizio in favore di soggetti in stato di bisogno che è stato a suo tempo affidato all’Associazione Disabili di San Cataldo. Come ha spiegato l’amministrazione comunale, a seguito della crisi economica che sta attraversando il nostro paese, le domande di assistenza sono notevolmente aumentate e pertanto, sussiste la necessità di procedere all’affidamento del servizio di erogazione pasti caldi, doccia e lavaggio biancheria agli utenti in stato di disagio economico e di indigenza, con scarse capacità auto gestionali. La Giunta ha disposto che si proceda all’affidamento diretto del servizio per la durata di 12 mesi, decorrenti da Gennaio 2018 e sino a dicembre 2018. La spesa prevista sarà di 29.500 euro Iva inclusa.

Correlati