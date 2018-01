SAN CATALDO. E’ stato approvato l’elenco delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Tale beneficio è a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (secondarie di I°e II° grado ) che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2016/2017. Per avere diritto alla borsa di studio di cui sopra il valore massimo dell’ISEE fissato dal bando è di €10.632,94. I fondi sono stanziati dalla Regione per cui l’erogazione di tali buoni libro è subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato. Complessivamente hanno presentato istanza 230 famiglie, di cui 111 istanze per la scuola media e 119 per le scuole superiori. L’amministrazione comunale, nell’approvare l’elenco degli aventi diritto alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Ora l’elenco sarà affisso all’albo pretorio per 15 giorni.

