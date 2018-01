SAN CATALDO. S’è concluso con il riconoscimento di 32 debiti fuori bilancio l’ultima seduta del consiglio comunale. I trentadue debiti fuori bilancio hanno riguardato vari debiti che si erano formati in precedenza e per i quali s’è reso necessario il loro riconoscimento. I trentadue debiti riconosciuti sono stati per circa 437 mila euro. Sempre nel corso della stessa seduta consiliare, dopo ampio dibattito in aula, è stato anche approvato l’ordine del giorno relativo all’impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all’esercizio di imprese e, arti e professioni.

Correlati