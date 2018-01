SAN CATALDO. Appello dell’Associazione Donatori AbZero ai donatori di sangue. L’associazione, da anni attiva in maniera lodevole nel territorio, ha fatto sapere che dagli ospedali locali sono arrivate informazioni di grave carenza di sangue. Per questa ragione hanno lanciato l’appello affinchè gli stesso donatori, numerosi, tutti i lunedì,giovedì e sabato dalle 8 alle 11.30 si rechino nel Centro Raccolta Sangue presso l’ospedale Raimondi per effettuare donazioni. Il tutto con lo slogan “Non facciamo mancare il nostro aiuto a chi soffre!!!”. Inoltre, è stato anche reso noto che domenica 28 gennaio il centro raccolta sarà aperto per consentire a chi lo voglia di donare il proprio sangue per una nobile finalità.

