SAN CATALDO. E’ stato convocato per il prossimo 18 gennaio alle ore 19 in prima convocazione e in seduta ordinaria il consiglio comunale. Tale seduta segue di pochi giorni quella in programma oggi 16 gennaio sempre alle 19. Ecco i punti inseriti nell’ordine del giorno:

Lettura e approvazione verbali di sedute precedenti Interrogazione a firma del consigliere Favata in ordine al seguente oggetto Location di installazione di uno dei due eco-compattatori nel piazzale Piazza Papa Giovanni XXIII Interrogazione a firma del consigliere Guttilla e Andaloro gruppo PD in ordine al seguente oggetto ECO BOX atrio palazzo municipale Interrogazione a firma del consigliere Favata in ordine al seguente oggetto “ Piano di sicurezza” Interrogazione a firma del consigliere Calabrese e Pirrello in ordine al seguente oggetto Rimozione pannello riportante la pianta della città Interrogazione a firma del gruppo consiliare PD in ordine al seguente oggetto : “ Cine Teatro Marconi “ Interrogazione a firma del consigliere Favata “ Adeguamento Stadio Comunale Mazzola “ Interrogazione a firma del consigliere Calabrese inerente l’attività di Ciaula scopre la luna “ Interrogazione a firma del consigliere Calabrese in ordine al seguente oggetto Lavoro rispristino Via Giuseppe Impastato Interrogazione a firma del consigliere Favata in ordine al seguente oggetto : Attività Ufficio Europa Interrogazione a firma del consigliere Calabrese in ordine al seguente oggetto Stato di abbandono della villetta sita tra la Via Alessandria e la Via Trapani Interrogazione a firma del gruppo PD in ordine alla copertura dei cassonetti dei rifiuti Interrogazione a firma del gruppo PD in merito all’acquisto dell’attrezzatura antineve e spargisale Interrogazione a firma del gruppo PD in merito al lavoro delle Consulte

Interrogazione A FIRMA DEL CONSIGLIERE Naro Pio Domenico in ordine al seguente oggetto IPAB Casa Can Pagano

Dibattito in merito alla richiesta di ritiro della delibera di G.M. n. 5 /2018 e contestuale dibattito sul tema della pianta organica del Comune di San Cataldo .