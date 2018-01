SAN CATALDO. Ancora il Teatro protagonista alla Società Cesare Battisti di cui è presidente Luigi Nocera. Si svolgerà infatti nei locali della storica società sancataldese lo spettacolo teatrale intitolato “A cosa servono i baci se non si danno?”. Si tratta di una commedia realizzata grazie alla sinergia tra la società Cesare Battisti e l’associazione Teatro 22. La commedia, per la regia di Irene Nocera, vede la partecipazione di Teresa Nocera, Nicol Dsebsiachvili, Stella Nocera, Gabriele Di Pietra, Irene Nocera, Maria Catena Randazzo, Antonino Cravotta, Salvatore Biancheri, Salvatore Mosca, Benedetta Nocera, Giada Nocera e Carlotta Di Pietra. L’evento prenderà il via alle 19 nel salone della società Cesare Battisti.

Correlati