SAN CATALDO. Prende il via il 21 gennaio nel Teatro dell’Istituto Fascianella il primo dei sei spettacoli che sono inseriti nella Rassegna Teatrale 2018 organizzata da Teatro Insieme, Nuova Civiltà, Art Company di Raimondo Ruggieri. La rassegna è dedicata a Sergio Cazzetta, Raimondo Ruggieri e Matteo Scarlata. Il 21 gennaio va in scena il primo dei sei spettacoli con la compagnia Crocevie 90 di Valderice che porterà in scena la commedia “La fortuna con la F maiuscola” di Eduardo De Filippo, per la regia di Pietro Bernardi. L’ultimo spettacolo si svolgerà il prossimo 4 marzo. Parte del ricavato di questa rassegna teatrale andrà alla comunità dell’Istituto Fascianella. Per informazioni è possibile rivolgersi a Teatro Insieme e Raimondo Ruggieri Art & Company. Per la prevendita e abbonamenti è possibile rivolgersi ad Arte verde di Sara oppure a Very Shop di Veroonica Ferrara.

