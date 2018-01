SAN CATALDO – Undici vigili urbani del Comune di San Cataldo si sono visti riconoscere dal giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta il diritto a ricevere la indennità di turnazione per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 30 giugno dello stesso anno.

Respinta invece la richiesta di pagamento dei buoni pasto e della cosiddetta “36ª ora”.

I dipendenti comunali in questione sono Giuseppe Leonardi, Pietro Arcarese, Mario Sillitti, Salvatore Di Vita, Rosario Baglio, Pasquale Messina, Salvatore Pompilio, Gioacchino Chitè, Salvatore Pinzino, Vincenzo Valenza, Calogero Lombardo, assistiti dagli avvocati Giuseppe e Rino Impaglione con la collega Avv. Lidia Licata, mentre il Comune di San Cataldo è stato difeso dall’avv. Carmelo Romeo, docente di diritto amministrativo all’Università di Catania.

A ciascuno degli ispettori di Polizia municipale, il Comune dovrà versare entro 120 giorni della notifica (se la sentenza non verrà appellata) la suddetta indennità che è di circa 1.000 euro, gravata degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati.

Il contenzioso prese avvio quando era ancora sindaco Giuseppe Di Forti, con l’egida della Cisl Funzione Pubblica rappresentata dal suo Coordinatore Gianfranco Dimaria, ma il tentativo di conciliazione, dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro, non ebbe esito positivo, per cui il subentrato sindaco Giampiero Modaffari decise di resistere in giudizio.

I ricorrenti hanno sempre sostenuto di avere prestato servizio in giorni ed orari sempre variabili, comprese le domeniche e i festivi, senza percepire le relative indennità (come previsto dalla contrattazione decentrata integrativa) pur avendo svolto il proprio lavoro in regime di turnazione, richiamandosi alla determina del 28 ottobre 2009 emanata da responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo economico del Comune di San Cataldo in base alla quale veniva individuato il personale che avrebbe dovuto assicurare l’indennità di turnazione, tra cui i vigili urbani. Lo stesso dirigente comunale il 28 giugno 2010 stabilì le indennità da riconoscere al personale. La determina non è stata mai revocata né sospesa della sua efficacia.

I giudici del lavoro Dott.sse Angela Latorre e Ivana Francesca Mancuso hanno sentenziato contrariamente ai ricorrenti per il solo pagamento dei buoni pasto (sostenendo che tale indennità va riconosciuta ai dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione delle ore pomeridiane) e al riconoscimento della “36ª ora” poiché è la contrattazione integrativa che, per il personale turnista, può disporre la riduzione dell’orario a 35 ore settimanali.

