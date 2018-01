RESUTTANO – Evento clou cittadino , e non solo, di Radio Comunità Nuova, di cui è Presidente don Ignazio Carrubba. La Tombola RCN 2018. Si giocherà il 5 gennaio 2018 alle ore 21,30, sintonizzandosi su 95 FM o in streaming su www.radiocomunitànuova.it. Una tombolata all’insegna del divertimento, allegria e della buona musica, accompagnata da allettanti premi come assicurano gli organizzatori. Un momento ricreativo quasi a conclusione delle feste natalizie.

