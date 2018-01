RESUTTANO – Non è passato inosservato il fausto anniversario dei 50 anni di sacerdozio del religioso resuttanese, appartenente all’Ordine degli Agostiniani Scalzi, il settantacinquenne Padre Salvatore Salvaggio. Proprio nella messa domenicale di ieri, 21 gennaio 2018, l’evento della sua ordinazione sacerdotale è stato ricordato e, quindi festeggiato, con una messa solenne di ringraziamento, animata dal coro parrocchiale con servizio liturgico del gruppo di chierichetti della parrocchia e con una chiesa assai gremita di fedeli. La liturgia è stata presieduta dallo stesso festeggiato, Padre Salvatore, con la concelebrazione di suo fratello, primogenito, don Rosario, che proprio l’anno scorso ha compiuto 60 anni di sacerdozio, di cui molti anni trascorsi come parroco presso la Cattedrale di Caltanissetta. Ha concelebrato anche l’attuale Arciprete parroco don Ignazio Carrubba. Una celebrazione, dunque, avvenuta nella stessa Chiesa Madre di Resuttano, allorquando, mezzo secolo fa, fu ordinato sacerdote, nella mattinata della vigilia di Natale, dall’allora vescovo di Caltanissetta Mons. Francesco Monaco. Da notare che, in questa circostanza, era prevista anche la presenza dei tre preti diocesani di Resuttano, ma, per motivi pastorali, non hanno potuto partecipare. L’arciprete, a nome di tutta la comunità ecclesiale di Resuttano, ha consegnato a Padre Salvatore una targa aurea nel ricordo di questi 50 anni di ordinazione presbiterale e successivamente, dopo la messa, presso l’ oratorio S. Tarcisio, attiguo alla parrocchia, c é stato un rinfresco. C’è da dire che la vita religiosa e sacerdotale di Padre Salvatore è trascorsa, prima, come parroco, per circa 30 anni, all’ombra del Santuario di Valverde, sotto la protezione della Madonna, assai venerata nel territorio e nei paesi viciniori e successivamente. dove tuttora risiede, nella comunità religiosa di Marsala, assieme ad altri suoi confratelli Agostiniani Scalzi. Una notazione di casa Salvaggio: una famiglia composta da 8 figli con due fratelli sacerdoti, di cui uno religioso, ed una sorella, orsolina oblata del Sacro Cuore, suor Giuseppina.

