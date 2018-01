RAGUSA – Violenta rissa nella notte dell’Epifania in una discoteca del ragusano. Sei le persone arrestate e sottoposte ai domiciliari. Si tratta di 2 gelesi e 4 albanesi tutti dell’eta’ compresa tra i 19 e i 28 anni. I protagonisti, si sono affrontati con tirapugni e coltelli. Al momento i Carabinieri ipotizzano che all’origine della rissa ci possa essere stato un apprezzamento nei confronti di una ragazza, a seguito del quale, e’ nata un’accesa discussione degenerata rapidamente. I giovani sono stati medicati presso gli ospedali di Ragusa e Vittoria. Ad avere la peggio un giovane che ha subito la perforazione a seguito di arma da taglio di un polmone. E’ stato lui a riportare le conseguenze peggiori, anche se per fortuna non e’ in pericolo di vita. Anche gli altri giovani sono rimasti feriti nella rissa riportando ferite al volto e alla testa.