Per agevolare il ritiro dei contenitori e dei sacchetti per la raccolta differenziata nella zona A di Caltanissetta (dove viene svolto il servizio “porta a porta”), l’Ati CL Ambiente e il Comune hanno attivato un secondo punto di distribuzione nei locali al pianoterra del Municipio in corso Vittorio Emanuele, accanto l’ufficio Anagrafe.

Nel punto di distribuzione – aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 18 – potranno recarsi i cittadini che hanno ricevuto l’invito a ritirare i contenitori e i sacchetti. Negli stessi giorni e orari, la consegna dei materiali per lo svolgimento della raccolta differenziata prosegue nella sede della CL Ambiente, in via Paolo Chinnici (zona industriale).

Proseguono, intanto, gli incontri formativi nelle parrocchie del capoluogo per far conoscere ai cittadini il nuovo servizio di igiene urbana e sensibilizzarli alla raccolta differenziata dei rifiuti. Giovedì 25 gennaio alle ore 17 nei locali della parrocchia San Luca, i tecnici della CL Ambiente e gli esperti dell’agenzia di comunicazione ambientale Achab Group, incontreranno i residenti del quartiere.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.caltanissettasidifferenzia.it o contattare il numero 0934/584709.