CALTANISSETTA – Il vicesindaco Felice Dierna, assessore con delega ai rapporti con il consiglio comunale, d’intesa con il sindaco, Giovanni Ruvolo, risponde alle sollecitazioni del consigliere comunale Oscar Aiello in merito alle risposte alle interrogazioni consiliari durante le sedute del Question time.

«E’ vero che vi sono stati taluni ritardi a dare seguito ad alcune interrogazioni consiliari – afferma il vicesindaco Felice Dierna -. E’ chiaro che per rispondere alle interrogazioni l’amministrazione deve prima conoscere, sotto il profilo amministrativo, i motivi che hanno portato i componenti del civico consesso a presentare le relative istanze. Fermo restando che l’impegno dell’amministrazione è quello di rispondere velocemente, così come del resto è avvenuto nella maggior parte dei casi, è anche doveroso sottolineare che per alcune interrogazioni, quando si è poi tenuta la seduta di question time, sono mancati in aula i consiglieri proponenti».

«Alcune tematiche sottoposte all’Amministrazione – conclude il vicesindaco Dierna – dopo la rimodulazione delle deleghe devono essere approfondite da un punto di vista burocratico-amministrativo dai nuovi assessori che forniranno nel più breve tempo possibile le relative risposte durante il Question time».