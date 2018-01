Nel girone A di Promozione vince a valanga il Vallelunga di Giovanni Carmisciano (nella foto) imponendosi 6-1 con la Nuova Sancis. Gran protagonista del match l’esperto Cosimo Panepinto autore di una fantastica tripletta che ha caratterizzato un match segnato anche dalle reti di Arcuri, Bello e Zerbo (neo acquisto). Una vittoria salutare per la squadra vallelunghese che è così salita a quota 17 in classifica scacciando l’incubo play out. Chi invece non riesce ancora a scacciare l’incubo retrocessione è l’Olimpic Serradifalco che ha perso 2-1 sul campo della capolista Partinicaudace. Squadra di casa in vantaggio su rigore al 10’, ma falchetti in grado di pareggiare i conti con un autogol. Poi diverse palle gol prima della rete del definitivo 2-1 dei padroni di casa con Gaglio. I falchetti restano mestamente ultimi in classifica, ma la squadra ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno.

PROMOZIONE GIRONE A – 17^ Giornata

Altofonte Football Club – Football Club Gattopardo 2-0

Campobello – Atletico Ribera 1-3 giocata sabato

Castellammare Calcio 94 – Salemi 1930 0-2

Casteltermini – Don Bosco Partinico 3-0

Cinque Torri Trapani – Libertas 2010 0-0 giocata sabato

Partinicaudace – Olimpic Serradifalco 2-1

Ravanusa – Città di Castellammare 1-2

Vallelunga – Nuova Sancis 6-1

Classifica

Partinicaudace 47

Salemi 1930 41

Castellammare Calcio 94 34

Altofonte Football Club 32

Campobello 26

Libertas 2010 23

Cinque Torri Trapani 22

Atletico Ribera 21

Città di Castellammare 19

Football Club Gattopardo 18

Nuova Sancis 17

Vallelunga 17

Don Bosco Partinico 16

Casteltermini 16

Ravanusa 13

Olimpic Serradifalco 11