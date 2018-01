In Promozione torna al successo l’Olimpic Serradifalco. I falchetti dovevano vincere contro il Casteltermini per tentare di rientrare in corsa per la salvezza e lo hanno fatto. La gara è stata sbloccata da Di Marco su un preciso tiro di punizione dal limite. Nella ripresa gli altri tre gol di D’Amico, Rizzo e Martorana. In classifica l’Olimpic Serradifalco è risalito al penultimo posto con 14 punti, due in meno dello stesso Casteltermini e tre in meno del Vallelunga che oggi ha perso 1-0 contro il Don Bosco Partinico. La squadra di mister Carmisciano dopo aver lottato per tutta la gara meritando di uscire imbattuta da Partinico, al 94′ ha incassato il gol beffa che gli ha fatto perdere l’incontro. Per i vallelunghesi, ad inizio campionato accreditati di una classifica di gran lunga superiore, una situazione di classifica non facile, con il quartultimo posto. E domenica prossima c’è il derby tra Vallelunga e Olimpic Serradifalco.

PROMOZIONE GIRONE A – 18^ Giornata

Atletico Ribera – Cinque Torri Trapani 0-2

Città di Castellammare – Football Club Gattopardo 1-1

Don Bosco Partinico – Vallelunga 1-0

Libertas 2010 – Partinicaudace 1-1

Nuova Sancis – Castellammare Calcio 94 0-2

Olimpic Serradifalco – Casteltermini 4-0

Ravanusa – Campobello 0-2 giocata sabato

Salemi 1930 – Altofonte Football Club 1-1

Classifica

Partinicaudace 47

Salemi 1930 42

Castellammare Calcio 94 37

Altofonte Football Club 33

Campobello 29

Libertas 2010 26

Cinque Torri Trapani 25

Atletico Ribera 21

Città di Castellammare 20

Football Club Gattopardo 19

Don Bosco Partinico 19

Nuova Sancis 17

Vallelunga 17

Casteltermini 16

Olimpic Serradifalco 14

Ravanusa 13