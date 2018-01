In Promozione la prima giornata di ritorno non ha portato tanto bene all’Olimpic Serradifalco che ha pareggiato in casa, ed ha portato decisamente male per il Vallelunga che ha perso in trasferta. L’Olimpic Serradifalco ha pareggiato 1-1 con il Cinque Torri Trapani. La squadra serradifalchese era passata a condurre con la rete di Martorana, ma nel finale di prima frazione di gioco è arrivato il pari di Todaro. L’olimpic resta ultimo a 11 punti in classifica. Non va decisamente meglio al Vallelunga che, contro il quotato Salemi ha perso fuori casa 1-0. Di Armato la rete decisiva contro un Vallelunga che ha lottato senza però riuscire a portare a casa punti utili per la sua classifica. Il Vallelunga è ora a quota 14 in classifica, ad appena un punto dalla zona play out.

PROMOZIONE GIRONE A – 16^ Giornata

Atletico Ribera – Ravanusa 1-0

Città di Castellammare – Altofonte Football Club 0-1

Don Bosco Partinico – Partinicaudace 1-1

Football Club Gattopardo – Castellammare Calcio 94 1-1

Libertas 2010 – Campobello 1-2

Nuova Sancis – Casteltermini 3-0

Olimpic Serradifalco – Cinque Torri Trapani 1-1

Salemi 1930 – Vallelunga 1-0

Classifica

Partinicaudace 44

Salemi 1930 38

Castellammare Calcio 94 34

Altofonte Football Club 29

Campobello 26

Libertas 2010 22

Cinque Torri Trapani 21

Football Club Gattopardo 18

Atletico Ribera 18

Nuova Sancis 17

Città di Castellammare 16

Don Bosco Partinico 16

Vallelunga 14

Casteltermini 13

Ravanusa 13

Olimpic Serradifalco 11