In prima categoria perdono entrambe le nissene. Lo Spartacus di San Cataldo è stato sconfitto 3-2 fuori casa contro il Real Campofelice. Non sono bastati i gol di Barba e un’autorete a dare il pari ai sancataldesi che sono stati battuti di misura dai palermitani. In ogni caso, al di la del risultato negativo, l’impressione è che lo Spartacus possa uscire fuori da questa situazione di classifica e conquistare le posizioni che merita in classifica. Non è andata bene nemmeno al Real Suttano (nella foto) che è stato sconfitto 1-3 in casa dall’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Inutile la rete resuttanese di Gangi. In classifica Real Suttano quintultimo e Spartacus terzultimo.

1^ CATEGORIA GIRONE B – 13^ Giornata

Albatros Fair Play – Castronovo 2-0

Belmonte Mezzagno – Gemini 0-1

Città di Castellana – Termitana 1-1

Empedoclina – Atletico Aragona 2-0

Real Campofelice – Spartacus 3-2

Real Suttano – Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-3

Roccapalumba – Sant’Anna 0-1

Classifica

Albatros Fair Play 32

Oratorio S. Ciro e Giorgio 28

Empedoclina 26

Sant’Anna 26

Atletico Aragona 22

Real Campofelice 21

Gemini 18

Castronovo 17

Città di Castellana 15

Real Suttano 13

Termitana 11

Spartacus 10

Roccapalumba 9

Belmonte Mezzagno 5