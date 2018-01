In Prima categoria nel girone B continua il momento no del Real Suttano (nella foto) che ha perso 2-1 fuori casa contro il modesto Belmonte Mezzagno. C’è da dire comunque che la sconfitta stavolta è maturata a seguito di un gol segnato al settimo minuto di recupero e dopo che Macaluso aveva pareggiato il gol iniziale dei padroni di casa ad opera di Sciacovelli. In piena zona Cesarini, tuttavia, la rete del definitivo 2-1 ad opera di Mazzola che ha rilanciato in classifica i palermitani. Perde anche lo Spartacus di San Cataldo 2-0 contro l’Albatross Lercara. Per i sancataldesi un passo indietro dopo che nelle ultime domeniche avevano fatto registrare importanti segnali di ripresa. In classifica lo Spartacus è terzultimo, mentre il Real Suttano ha 13 punti.

Correlati