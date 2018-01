PALERMO – Il 2017 e’ stato il peggior anno per quanto riguarda la pedofilia, la pedopornografia e gli abusi sessuali sui bambini. Lo afferma Meter onlus, fondata da don Fortunato Di Noto, che, in un anno di inteso monitoraggio, ha chiuso con 3137 segnalazioni (circa 1.000 in piu’ dello scorso 2016) che corrispondono a milioni di immagini e video che i pedopornografi hanno diffuso e scambiato in tutto il mondo. Una vera e propria tragedia e immane violenza sessuale su piccoli e indifesi. Il 2018 non e’ di meno. Solo nelle prime 12 ore, i volontari di Meter dell’Osservatorio mondiale contro la pedofilia e pedopornografia hanno fornito alla Polizia Postale Italiana (Compartimento Sicilia Orientale) 27 segnalazioni (dato alle 14,14) con 1006 video e 725 foto (su cloud, dropbox ed altre piattaforme social). Pur essendo, in molti casi gia’ materiale del passato, o gia’ denunciato, il reato si perpetua ripetutamente a danno di bambini e bambine. Un anno, il 2018, che non inizia proprio bene. Il Report 2017 di Meter, che sara’ presentato come ogni anno alla comunita’ nazionale e internazionale, non ha un quadro sereno, anzi, drammaticamente aumentati i reati di pedopornografia e pedofilia. Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, afferma: “E’ arrivato il tempo di cambiare strategia e far assumere responsabilita’ alle Istituzioni, ai Server Provider nel mondo e favorire la cooperazione tra chi si occupa realmente di questo fenomeno, un azione che sia piu’ efficace e responsabile. Non e’ solo un augurio. Lo dobbiamo alle gia’ vittime, alle presunte e a quelle che non devono essere abusate”