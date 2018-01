MUSSOMELI – Nessun posto libero a sedere, sabato sera, nella prestigiosa sala Conferenze “Pierino Imperia” della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe, messa a disposizione dal Presidente Michele Mingoia, per il convegno organizzato dalla locale Associazione Beni Culturali Sicilia, di cui è presidente l’avv. Rita La Monica. L’associazione si è avvalsa del patrocinio della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale, presenti col sindaco Catania e la sua giunta e con la presidentessa della Pro Loco Zina Falzone ed il suo Vice Giuseppe Lo Muzzo. Un convegno, a cui hanno partecipato uomini e donne di cultura e gente comune, ritenuto dai presenti assai interessante, dimostrato, infatti, dalla numerosa presenza ed anche per gli argomenti trattati, riconducibili al Castello di Mussomeli e i tesori da riscoprire. Un pubblico attento che ha potuto ascoltare l’argomentare dei relatori Salvatore Vaccaro “Un’altra storia”, di Stefania Santangelo “Le monete d’oro arabe del Castello” e Rosalba Panvini “Tra vecchie e nuove ricerche: le future frontiere dell’Archeologia”. Ha coordinato la serata la presidentessa avv. Rita La Monica che ha preliminarmente ringraziato la dirigenza della Banca per avere concesso l’utilizzo dei locali della Banca. Sono intervenuti nella discussione l’arch. Cris Nucera, ing. Francesco Canalella, la Preside Rina Genco, l’artista Peppe Piccica, Maria Geraci ed il sindaco Catania.(In elaborazione i video della serata)



