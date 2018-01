PALERMO – Un grosso cinghiale ha fatto irruzione in una scuola a Palermo. E’ accaduto all’istituto “Antonino Caponnetto”, in via Socrate, nel rione di Tommaso Natale. Al momento le lezioni sono sospese per le vacanze natalizie e l’animale, dopo avere scorazzato nel giardino della scuola, ha infranto anche una vetrata entrando nell’istituto e ferendo alla gamba un custode. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti carabinieri, agenti della polizia municipale e operatori dell’Istituto zooprofilattico. Il cinghiale che era ferito, ritenuto pericoloso, e’ stato abbattuto da un tiratore scelto della Forestale.