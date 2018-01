TRAPANI – Una lite per futili motivi a Pantelleria finisce nel sangue. Fermato dai carabinieri per omicidio un tunisino. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto Mohamed Ben Mariem, 36 anni, da diverso tempo residente sull’isola, accusato di avere ucciso Maurizio Fontana, 48 anni.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dai militari della Stazione di Pantelleria, diretta dal luogotenente Antonio Baldo, e’ emerso che l’omicidio sia avvenuto al culmine di un violento litigio scoppiato ieri sera nella centralissima piazza Cavour. L’omicida avrebbe utilizzato uno strumento tagliente – verosimilmente un coltello o un coccio di bottiglia – per trafiggere al petto la vittima, la quale, dopo diversi metri, si e’ accasciato al suolo privo di conoscenza. Soccorso dai sanitari del 118, e’ stato immediatamente trasportato presso il locale pronto soccorso dove e’ deceduto successivamente per le ferite riportate. Le indagini dei carabinieri, con l’ausilio della locale Brigata della Guardia di finanza, e coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di individuare subito il tunisino che e’ stato rintracciato in una via adiacente al luogo del delitto. Determinanti le testimonianze raccolte, nonche’ il ritrovamento sul giubbotto e sullo zainetto di Ben Mariem di diverse tracce ematiche riconducibili alla vittima. A seguito della perquisizione personale, e’ stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 5 centimetri su cui saranno svolti ulteriori accertamenti tecnici. Il fermato e’ stato successivamente condotto presso la Stazione carabinieri di Pantelleria, per il successivo trasferimento nel Carcere di Trapani.