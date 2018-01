Il leader nordcoreano Kim Jong-un compie oggi gli anni, alla vigilia della prima riunione ad alto livello tra le due Coree in piu’ di due anni.

Il compleanno del giovane leader non e’ una festa nazionale in Corea del Nord ne’ viene festegiato con celebrazioni particolari a differenza delle giornate che segnano la nascita del padre e del nonno. Nel 2004 pero’ il giovane leader -che nonostante la stazza non proprio atletica e’ un fanatico del basket- invito’ a Pyongyang un gruppo di giocatori americani, tra cui la star, Dennis Rodman. E a margine della partita con gli atleti nordcoreani, Rodman, intono’ per il leader nordcoreano, con cui vanta un’amicizia, ‘Happy Birthday”.

Kim, la cui eta’ esatta non e’ nota (si ritiene abbia tra i 34 ei 36 anni), quest’anno festeggia alla vigilia della prima riunione ad alto livello tra le due Coree dal dicembre 2015, un incontro che potrebbe sbloccare definitivamente la partecipazioni degli atleti di Pyongyang alle Olimpiadi invernali che saranno ospitati in Corea del Sud a febbraio.

L’incontro tra le due Coree, che tecnicamente rimangono in guerra da oltre 65 anni, e’ molto atteso e potrebbe allentare la tensione nella penisola, esacerbata dai ripetuti test missilistici del giovane dittatore.