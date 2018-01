RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. È evidente che serve al Paese una nuova stagione politica che veda la partecipazione dei giovani con pari opportunità.

Un cambio di passo che solo uno slancio coraggioso e lungimirante da parte delle attuali formazioni politiche può realizzare.

Noi giovani guardiamo con interesse le prossime elezioni, volgendo lo sguardo dal lato della coalizione che più si mostra aperta al dialogo e capace di cogliere i segnali provenienti dal territorio.

Non ci prestiamo a slogan ed alle sterili critiche sui social network, come alcuni vogliono far credere; semplicemente vorremmo essere coinvolti perché siamo pari.

Ai leader dei Partiti diciamo: vi é uno spazio di democrazia dove poter esprimersi nelle costruzione del futuro comune, come dite quando intervistati, ma il salto di qualità può avvenire solo con l’inclusione dei giovani, i soli che con l’entusiasmo di cui siamo portatori sani possiamo innescare quel clima di fiducia necessario per la rinascita del Paese.

Insieme si vince è un buon viatico per le prossime elezioni nazionali ma solo uniti si governa. Questa deve essere la consapevolezza del centro destra a quattro gambe che si propone alla guida del Paese con le migliori intenzioni.

Noi giovani facciamo la differenza e per questo siamo pronti a schierarci per una buona Politica a patto, però, di essere coinvolti. #SiamoPari

A.A.